Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Скрипник может возглавить сборную Беларуси

Украинский специалист заинтересован в дожности главного тренера команды

  • 10.01.2017 11:25
  • 281 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Вердер. Виктор Скрипник
© ФК Вердер. Виктор Скрипник

Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян заявил, что украинский специалист Виктор Скрипник выявил желание возглавить сборную Беларуси по футболу.

«В федерацию обращались агенты ряда зарубежных специалистов. В частности, на меня официально выходил агент украинского тренера Виктора Скрипника. Это было еще в декабре. Я ответил, что будем рассматривать кандидатуры и вести переговоры с претендентами после Нового года. Этим сейчас и занимаемся», – сказал Сафарьян.

Напомним, в сентябре прошлого года Скрипника уволили с поста главного тренера бременского «Вердера». Бывший наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич разорвал контракт с командой около месяца назад.

Источник — Прессбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 10.01.2017 12:02
    +1
    Лучше бы его в Динамо взяли
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.