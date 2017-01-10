Скрипник может возглавить сборную Беларуси

© ФК Вердер. Виктор Скрипник

Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян заявил, что украинский специалист Виктор Скрипник выявил желание возглавить сборную Беларуси по футболу.



«В федерацию обращались агенты ряда зарубежных специалистов. В частности, на меня официально выходил агент украинского тренера Виктора Скрипника. Это было еще в декабре. Я ответил, что будем рассматривать кандидатуры и вести переговоры с претендентами после Нового года. Этим сейчас и занимаемся», – сказал Сафарьян.

Напомним, в сентябре прошлого года Скрипника уволили с поста главного тренера бременского «Вердера». Бывший наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич разорвал контракт с командой около месяца назад.

Источник — Прессбол

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