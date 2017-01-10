Александр КАРАВАЕВ: «Хочу выиграть чемпионат и Кубок Турции»

© fenerbahce.org. Александр Караваев

Полузащитник «Фенербахче» Александр Караваев рассказал о первых днях в турецком клубе.

— Последняя неделя буквально перевернула вашу карьеру: вы совершили первый зарубежный трансфер, а в первом же матче сразу оформили гол и ассист. Для вас это как «попасть в сказку»?

— Конечно, безумно приятно попасть в команду с такой историей, традициями и большими задачами. Я всегда стремился играть в клубе, где ставятся максимальные цели. Также отмечу уровень игроков «Фенербахче» — он просто сумасшедший! С ними растешь очень быстро, тем более, когда вся команда тебе в этом помогает. Это здорово для моей уверенности, что помогло уже в первом матче отметиться результативными действиями. Впрочем, я прекрасно понимаю, что это была только товарищеская игра, а значит, мне еще предстоит много работать в будущем.

— Наставник «Фенербахче» Дик Адвокаат, который был лично заинтересован в вас, рассказывал, чем именно вы привлекли его внимание? Что он желает видеть от вас в своей команде?

— При встрече и Адвокаат, и его помощник рассказали, что им понравилась моя игра за «Зарю» против «Фенербахче» в Лиге Европы. Тут же добавили, что хотят видеть в моем исполнении такую же и еще более зрелищную и результативную игру.

— Матчи с «Фенербахче» стали определяющими в вашем переезде в Стамбул? Или же турки и ранее следили за вами?

— Я точно не знаю, но думаю, что они стали определяющими. После матча в Турции ко мне подходил, как оказалось, ассистент наставника «Фенербахче» и сказал, что ему понравилась моя игра. Но я тогда не знал, что это был именно помощник Адвокаата. Узнал это, уже оказавшись в Турции.

— Одним из вашим конкурентов за место в основе «Фенербахче» является голландец Джермейн Ленс, который когда-то играл в Динамо. За счет чего собираетесь обойти Ленса в борьбе за место в основе?

— Я бы не сказал, что Ленс — мой конкурент. Он все же больше любит играть слева. Его направо ставили только потому, что правая бровка была в команде проблемной.

— Чего вы хотите добиться в личном плане в «Фенербахче» и с командой в чемпионате Турции?

— Я хочу добиться стабильности и стать полноценным игроком стартового состава «Фенербахче». Ну а с командой очень хочется выиграть чемпионат и Кубок Турции.

Источник — Sportarena

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