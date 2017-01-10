Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю ажиотажа вокруг Шовковского и Гусева»

© Sport.ua. Сергей Ребров

Накануне выхода киевского «Динамо» из отпуска на впоросы ответил главный тренер «бело-синих» Сергей Ребров.

— Сергей Станиславович, традиционный для такого времени года вопрос — по работе уже соскучились?

— Конечно, соскучился, хотя я не могу сказать, что в отпуске вообще ничего не делал. Думаю, что любой тренер, любой игрок может отдохнуть, поваляться на пляже, дней пять, максимум неделю, а потом начинается так называемый активный отдых. Но перезагрузка, конечно, была нужна.

— В процессе этой самой перезагрузки не было желания вообще на какое-то время выбросить футбол из головы (после такого-то сложного года) и даже не смотреть новогодние трансляции чемпионата Англии?

— Нет, таких мыслей точно не было. Футбол я, конечно, смотрел. Более того, находясь в Лондоне, сразу несколько матчей сумел увидеть вживую. Мне всегда интересно смотреть на игру лучших европейских команд, анализировать работу лучших тренеров мира и в чем-то сравнивать со своими идеями.

— В АПЛ сейчас настолько мощная конкуренция, что на чемпионский титул, по-моему, могут смело претендовать шесть клубов. Вы на кого ставите?

— Я, пожалуй, воздержусь от прогнозов. Да и у меня особых симпатий нет. Будучи, например, на поединке «Тоттенхэм» — «Челси», мне было интересно посмотреть, прежде всего, тактическое противостояние двух схожих по стилю соперников. Да, в ситуации, когда моментов практически не было, «Шпоры» сумели забить два мяча, но в первую очередь я обратил внимание на дисциплинированную оборону, на плотность защитных действий обеих команд.

Всегда с интересом слежу за английской Премьер-лигой, где собраны лучшие игроки и тренеры мира.

— В Англии вообще нет зимних сборов, а у нас, в силу известных и понятных причин, они довольно-таки продолжительные. Для вас это уже третья зима в качестве главного тренера «Динамо». Согласны ли вы с утверждением, что сборы — самый сложный и самый важный период в работе наставника?

— Конечно, это не простой процесс, очень ответственный момент, по ходу которого нельзя ничего упустить. Раньше, во время моей игровой карьеры, считалось, что на сборах важно заложить фундамент функциональной готовности, но время не стоит на месте. В течение такого длительного периода у тренера появляется возможность не только для того, чтобы подготовить игроков физически, но и для того, чтобы объяснить футболистам, что именно ты от них хочешь. Постараться донести до них, как быть командой на поле, какая у кого роль и как ее правильно выполнять.

А дать большой кусок физической работы — это, наверное, очень просто.

— Сравнивая с двумя предыдущими зимними сборами, сильно ли поменяется программа вашей подготовки?

— Мы всегда что-то корректируем, а сейчас, когда наши болельщики ждут от нас более яркой игры, уделили достаточно времени анализу того, что произошло. Почему именно так произошло. Почему на этом же отрезке сезона в прошлом году у нас было 12 пропущенных мячей, а сейчас — 28...

— С учетом массового оттока квалифицированных легионеров в последние годы, стоит ли ожидать каких-то тактических новшеств в игре «Динамо» уже на сборах?

— Мы постоянно работаем над тактикой, но вы правильно заметили — в последнее время нас покинуло много иностранных исполнителей. Впрочем, сейчас во всех командах Украины похожая ситуация, и шанс себя проявить предоставляется молодым ребятам, у которых есть желание работать и стремление учиться. Мы тоже все надеемся на наших дублеров, и будем давать им возможность себя показать.

— Тренеры еще той, союзной эпохи часто шутили: «Хочешь потерять работу — омолоди команду». Вы понимаете, на какой риск идете?

— Я уже не раз говорил, что этот процесс должен носить постепенный характер. Нельзя сразу поменять весь основной состав и поставить молодых футболистов. По ходу нынешнего сезона мы точечно вводили новых ребят, но речь не идет о том, что мы омолаживаем команду искусственным путем. Просто ряд игроков в тренировочном процессе, в официальных матчах доказали, что выдерживают конкуренцию, и мы в них поверили. Только за счет работы я вижу прогресс в этом нелегком деле. Лозунги тут ни к чему.

— Молодежный состав и коллектив U-19 едут на сборы вместе с вами?

— Да, они будут базироваться недалеко от первой команды, и мы планируем просматривать каждую их игру, а также некоторые тренировки. В случае необходимости, всегда можем привлечь к работе с «основой» нужного нам исполнителя.

— Кадровый вопрос — самый актуальный для болельщиков. Вы можете назвать игроков из вашей главной обоймы, кого точно не будет в «Динамо»?

— На данный момент только две фамилии — это Александр Шовковский и Олег Гусев, у которых закончились контракты. Мы пожелали друг другу удачи, расстались цивилизованно, и я не понимаю тот ажиотаж, который был поднят на предмет формы этого расставания, проведения прощального матча. Я уверен, что этот поединок будет, об этом говорил наш президент. Своей работой и преданностью клубу эти футболисты, которые являются настоящими легендами «Динамо», заслужили на то, чтобы попрощаться с болельщиками, но всему свое время.

— Расставаться с ними было непросто?

— Конечно, но это футбольная жизнь, этот процесс неизбежен. Даже если Шовковский и Гусев порой не выходили на поле, в команде они всегда выполняли определенную роль тренера. С помощью этих ребят было проще доносить коллективу все наши идеи, их присутствие придавало партнерам дополнительную уверенность...

— Турецкие СМИ утверждают, что Александр Гладкий уже достиг договоренности с «Аланьяспором». Что скажете?

— Я не буду комментировать слухи, а официальной информации на вечер понедельника еще нет. Пока не свершится какой-то трансфер, ни один тренер вам об этом не скажет.

— Новички будут?

— Надеюсь, что да.

— Кто из игроков «Динамо», выступавших в последнее время в аренде, точно едет с вами на сборы?

— На данный момент могу назвать фамилию Романа Яремчука. По остальным ребятам сейчас решаем.

— Сергей Станиславович, два года подряд вы готовились к достаточно раннему началу официального года, а теперь в феврале не будет ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы. Облегчает ли это задачу подготовки к возобновлению сезона — то ли в физическом, то ли в психологическом плане?

— В моей психологии точно ничего не изменится, и мы с помощниками постараемся донести футболистам, что отсутствие еврокубковых матчей не должно влиять на качество подготовки...

Мы отдаем себе отчет в том, что для того, чтобы снова попасть в Лигу чемпионов, нужно качественно подготовиться к чемпионату Украины. У нас есть Кубок страны, мы будем стремиться победить в этом турнире. Кроме того, наши сборники, проходя зимнюю подготовку, должны понимать, какой важный год ожидает национальную команду Украины.

Так что я не думаю, что мы будем работать с меньшим энтузиазмом. Мы — «Динамо» (Киев), и каждый, кто имеет отношение к нашей команде, должен понимать, в каком клубе он находится и какую несет ответственность.

Евгений ГРЕСЬ, газета «КОМАНДА»

Источник — Динамо Киев от Шурика

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