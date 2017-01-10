Филипп БУДКОВСКИЙ: «В России больше сильных команд, чем в Украине»

© ФК Анжи. Филипп Будковский

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский рассказал об изменениях в российской команде, слухах вокруг интереса со стороны других клубов и разговоре с Луческу перед матчем с «Зенитом».

— Филипп, зимой российский «Анжи», в котором вы выступаете на правах аренды, претерпел существенные изменения, клуб меняет стратегию развития. Вы остаетесь в этой команде?

— Да, мне позвонили и сказали, что с 10 января команда выходит из отпуска и мне тоже надо быть в расположении «Анжи», поскольку срок моей аренды в этой команде рассчитан до лета 2017 года. Мой контракт принадлежит «Шахтеру», поэтому если в этом вопросе будут какие-то изменения и «Анжи» не сможет продолжать аренду, все будет решаться на уровне клубов. Я же отдохнул, набрался сил и уже готов приступить к подготовке к новому футбольному году.

— Слышали, что у «Анжи» поменялся главный тренер?

— Да, но пока только последние новости о команде узнавал в отпуске из Интернета. Когда приеду в команду, буду знать ситуацию на месте. Познакомимся с тренерами и будем работать.

— Чем запомнилась совместная работа с чехом Павелом Врбой?

— Он спокойный, дисциплинированный тренер, в то же время достаточно требовательный. Где-то мог крикнуть, но у него все было в меру.

— «Шахтер» покинул Селезнев, в команде появилась вакансия на место форварда. Пауло Фонсека не предлагал вам вернуться в состав донецкого клуба?

— Возможно, с моим агентом что-то и обсуждалось. Но никакой конкретики на этот счет нет. До лета у меня арендное соглашение с «Анжи».

— Предложение от «Бешикташа» вам поступало?

— Если такие предложения и были, то в первую очередь о них становится известно агенту и «Шахтеру». Я никакой конкретной информацией в этом вопросе не владею.

— Переход в другой российский клуб, из первой пятерки вас заинтересует?

— Если это предложение устроит все заинтересованные стороны, можно вести об этом речь.

— Вы хорошо знакомы с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Поедете к нему в «Зенит»?

— Мы с ним хорошо пообщались перед кубковым матчем «Анжи» с «Зенитом». Несмотря на то, что в «Шахтере» мне под его руководством заиграть не удалось, считаю его сильнейшим тренером. Конечно, «Зенит» — чемпион России, одна из самых сильных команд этой страны, поэтому попробовать силы в более сильной команде хотел бы каждый амбициозный футболист.

— За полгода в «Анжи» уже можете сравнить уровни чемпионата Украины и России?

— Сейчас в России побольше сильных команд, чем в Украине. У нас пока что удерживают своих лидеров только «Динамо» и «Шахтер», остальные постепенно теряют лучших футболистов и ребята уезжают в другие европейские клубы. В целом же футбол в наших чемпионатах похожий: лидеры не закрываются, идут в атаку и дают возможность тоже атаковать. Все остальные играют строго от обороны.

— Три гола в чемпионате России и два в Кубке — не предел Филиппа Будковского?

— Нет. Но в начале сезона некоторое время ушло на адаптацию. Потом стало легче, понял принципы игры команды и требования главного тренера. Буду стараться, чтобы весной улучшить свою результативность.

— «Заре» сейчас не хватает забивного нападающего. Вас назад в Запорожье не звали?

— Нет, таких разговоров не было. Но естественно слежу за матчами «Зари». Смотрел все игры в Лиге Европы. Можно сказать, тоже готовился к этим играм, настраивался. Только у телевизора, чтобы поддержать ребят.

— Как обустроен ваш быт в «Анжи»?

— Живем там, откуда ближе добираться на матчи. Иногда на базе в Каспийске, иногда в Подмосковье. Так что конкретного места дислокации у нас нет. Конечно, не совсем комфортно, но уже привык к такому образу жизни. Тем более, что семья постоянно приезжает ко мне в Подмосковье, поддерживает.

— Осенью вас не вызывали в сборную Украины, говорили даже, что из-за того, что вы выступаете в чемпионате России. Слышали такие разговоры?

— Нет, не приходилось. Но мне кажется, что дело совсем не в том, что я выступаю в России. Нужно игрой доказывать, чтобы заслужить вызов в сборную. Андрей Шевченко доказал, что для него нет клубных приоритетов и «любимчиков». Нужно работать и забивать голы, чтобы обратить на себя внимание тренерского штаба сборной.

Артем ОМЕЛЬЯНЕНКО

Источник — MatchDay

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