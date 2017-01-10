Вандалы разбили памятник Месси в Буэнос-Айресе

Неизвестные разбили памятник футболисту «Барселоны» Лионелю Месси в столице Аргентины.
По информации испанских СМИ, вандалы разбили монумент на две части, оставив стоять только низ. Городские власти заверили, что памятник будет реставрирован в ближайшее время.
Напомним, памятник Месси в Буэнос-Айресе установили около полугода назад по случаю юношеских Олимпийских игр 2018 года.
Источник — Mundo Deportivo
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