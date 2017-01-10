В субботнем матче на «Сантьяго Бернабеу» чуда не случилось – мадридский «Реал» предсказуемо обыграл андалусийскую «Гранаду».

При этом, «лос бланкос» значительно превзошли своих оппонентов почти по всем игровым показателям. За весь матч андалусийцы ударили по воротам лишь три раза, из которых только один удар пришелся в створ ворот Наваса. Был и выход один на один у Кравца, с которым он не справился.

Зато мадридцы куражились, как могли. Уже на 12-й минуте Иско отправил первый мяч в ворота Очоа, воспользовавшись фатальной игрой защитников «Гранады». Статистический портал WhoScored из всех защитников «Гранады», одного лишь Тито «наградил» оценкой выше 6 (по десятибалльной шкале). Кстати, самую высокую оценку из полевых игроков в матче в стане «Гранады» получил Артем Кравец – WhoScored поставил украинцу 6,4. Выше только у Очоа, который, несмотря на пять пропущенных мячей, провел неплохой матч, сделав восемь сейвов.

Кейлор Навас, кроме момента с выходом один на один с Кравцом, мяча почти не касался.

«Реал» Мадрид уверенно обыгрывает «Гранаду» и закрепляется на первом месте турнирной таблицы чемпионата Испании.

Оценки игроков по версии портала WhoScored

Голы: Иско, 12, 31, Бензема, 20, Роналду, 27, Каземиро, 58

«Реал»: Навас, Варан, Марсело (Коэнтрау, 68), Карвахаль, Начо, Модрич, Каземиро, Кроос (Хамес, 46), Иско (Асенсио, 51), Роналду, Бензема.

«Гранада»: Очоа, Ломбан, Рубен Везу, Силва, Табану (Понсе, 77), Серджи Сампер, Агбо (Маркес, 60), Перейра, Бога (Буэно, 65), Тито, Кравец.

Предупреждения: Серджи Сампер (44), Агбо (57), Силва (70), Каземиро (71), Табану (72)

Если вы по каким-то причинам пропустили первый тайм матча «Эйбар» - «Атлетико», то едва ли есть причины об этом сожалеть. Первая половина игры прошла спокойно, без обилия острых моментов, запомнившись разве что не всегда логичными судейскими решениями. Хозяева поля владели инициативой и играли гораздо лучше «Атлетико», который напоминал лишь тень самого себя.

Вторая сорокапятиминутка получилась уже более интересной – на 54-й минуте футболисты «Атлетико» в интересный способ разыграли угловой, Луис классно навесил в штрафную, а Сауль Ньигес завершил эту замысловатую комбинацию голом в ворота Йоэля.

Забив гол, «матрасники» принялись «сушить» игру, так что некоторое время на поле ничего толком не происходило. Аж до 72-й минуты, когда воспользовавшись ошибками защитников и вратаря Антуан Гризманн (впервые за три месяца) забил гол в Ла Лиге.

После этого затягивание времени только продолжилось, «Атлетико» почти не атаковал и не давал проводить атаки сопернику. По итогу, мадридцы сумели победить на выезде с уверенным счетом, который не совсем отображает происходящее на поле. Благодаря этой победе, «Атлетико» взбирается на четвертое место Примеры, но с такой игрой, как в матче против «Эйбара», говорить о каких-либо чемпионских амбициях «индейцев» нет смысла.

Оценки игроков по версии портала WhoScored

Голы: Сауль, 54, Гризманн, 74

«Эйбар»: Йоэль, дос Сантос, Луна, Капа, Лежен, Дани Гарсия, Рико, Гонсалес (Нано, 82), Леон (Пенья, 76), Инуи (Бебе, 68), Энрик.

«Атлетико»: Мойя, Савич, Хименес, Филипе Луис, Годин, Коке, Сауль, Гризманн, Габи, Врсалько (Хуанфран, 46), Торрес (Гамейро, 71).

Предупреждения: Гонсалес (20), Врсалько (29), Коке (81), Бебе (89)

Продолжил программу тура один из самых интересных матчей испанского уик-энда, в котором баскский «Реал Сосьедад» принимал андалусийскую «Севилью».

Несмотря на громкую вывеску, начало матча выдалось весьма спокойным – команды много боролись за мяч, ошибались и почти не создавали острых моментов. При относительно равной игре, небольшое игровое преимущество все же было за хозяевами поля. Но «Севилья» начала прибавлять и на 27-й минуте Бен-Йедер воспользовался ошибкой голкипера «Ла Реала» Руйи, который отбил мяч перед собой. На подстраховке не было никого из басков, так что Бен-Йедер без особых препятствий открыл счет в матче.

Менее чем через пять минут Бен-Йедер, воспользовавшись провалом в обороне басков (Йюри и Мартинес организовали такой привоз, что Одессе и не снилось), оформил дубль.

Что случилось с «Ла Реалом» в этом матче – вопрос для анализа Сакристана, ведь на этом фатальные ошибки команды не окончились. «Севилья» провела еще две результативные атаки, голами отличились Насри и Бен-Йедер. Что в момент этих атак делали защитники «Ла Реала» - загадка.

«Севилья» уверенно побеждает на «Аноэте», «Сосьедад» проваливает матч, помогая андалусийцам взобраться на второе место турнирной таблицы.

Oценки игроков по версии портала WhoScored

Голы: Бен Йеддер, 25, 29, 83, Сарабия, 73

«Реал Сосьедад»: Рулли — Бенгоэчеа, Гонсалес (Элустондо, 46), Мартинес, Бершиш — Прието, Ильярраменди, Гранеро (Каналес, 57) – Вела (Хименес, 57), Виллиан, Оярсабаль

«Севилья»: Рико — Меркадо, Пареха, Рами — Мариано, Васкес (Сарабия, 69), Нзонзи, Витоло (Краневиттер, 79), Эскудеро — Насри — Бен Йеддер (Корреа, 90+1)

Предупреждения: Виллиан, Бершиш – Васкес, Эскудеро, Витоло

«Там было 2 чистейших случая игры рукой от Бруно! Да, я видел игру рукой Маскерано, но мы же говорим о намерениях. Арбитры? Вы все видели. Каждую неделю судьи дают мне все больше поводов. Все четко видели, что творилось сегодня на поле, тут нет смысла даже что-то добавлять».

Угадайте, кто бы мог быть автором этих слов. Ок, если выкинуть парочку фамилий, можно подумать, что это Виталий Владимирович Кварцяный. Но все же нет. Такой эмоциональный комментарий после матча против «Вильярреала» дал защитник «Барселоны» Жерар Пике.

У Жерара действительно был повод вспылить – не столько из-за судейства, как из-за того факта, что по итогам 17-ти туров «Барселона» занимает третье место, пропустив вперед «Реал» и «Севилью».

Сориано – Пато – Сансоне. Только три передачи понадобилось «субмарине», чтобы провести мяч со своей половины поля в ворота каталонцев. Защита «Барсы» устроила себе сиесту что ли? Проспали контратаку, получили гол и кучу проблем. «Вильярреал», как команда, уступающая «Барселоне» в классе, поставила «автобус» на свои ворота, так что несмотря на все усилия каталонцев, забить гол в ворота Асенхо им не удавалось.

В одном из эпизодов перекладина сыграла за «Вильярреал», спася кастельонцев от гола Месси.

Но со штрафным в исполнении Лео никто ничего поделать не смог. На 90-й минуте Месси шикарным штрафным ударом принес своей команде зачетный пункт.

После этого было еще удаление Косты, которое, скорее даже было на руку кастельонцам, так как Хайме смог потянуть время, что, в итоге, позволило его команде добиться ничейного результата в матче против «Барселоны».

Если вернуться к разговору о судействе, то рефери поединка действительно ошибся, не назначив пенальти за игру рукой Бруно в собственной штрафной. Но насколько это может оправдать «Барселону», которая не из-за судейской ошибки пропустила первый гол?

Каталонцы опускаются на третье место турнирной таблицы, но интрига в Ла Лиге еще жива.

Оценки игроков по версии портала WhoScored

«Вильярреал» - «Барселона» - 1:1

Голы: Никола Сансоне, 50 - Лионель Месси, 90

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Матео Мусаккио (Альваро Гонсалес Соберон, '87), Виктор Руис, Марио Гаспар, Хауме Коста, Бруно Сориано, Джонатан Дос Сантос, Ману Тригерос, Роберто Сориано (Родриго Эрнандес, '83), Никола Сансоне, Алешандре Пато (Самуэль Кастильехо, '76)

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Хавьер Маскерано, Андрес Иниеста, Люка Динье (Арда Туран, '71), Андре Гомеш (Денис Суарес, '68), Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар

Предупреждения: Хауме Коста, 70. Никола Сансоне, 78. - Серхи Роберто, 78. Жерар Пике, 83.

Удаление: Хауме Коста, 90+4 - второе предупреждение.

Фото тура:

Перед матчем против «Гранады» Роналду показал свою коллекцию Золотых мячей. Поздравить португальца пришли Раймонд Копа, Роналдо Фигу, Оуэн и, само собой, Зидан.

Гол тура:

Лео Месси в матче против Вильярреала

Все матчи тура:

Турнирная таблица:

Автор — Яна Кустол, Sport.ua

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