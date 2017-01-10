Шальке усилился лучшим бомбардиром второй Бундеслиги

© ФК Шальке. Гвидо Бургшталлер

«Шальке 04» и «Нюрнберг» во вторник договорились о переходе Гвидо Бургшталлера. Руководство «королевских синих» согласовало контракт с игроком сборной Австрии.

27-летний игрок (29 апреля 1989) проходит медицинское обследование в Гельзенкирхене, чтобы после присоединится к команде. Все детали по трансферу будут предоставлены после оформления всех формальностей.

Бургшталлер присоединился к «Нюрнбергу» в январе 2015 года. В первом круге текущего сезона он забил 14 мячей, став лучшим бомбардиром второй Бундеслиги. В общей сложности в составе франков Бургшталлер забил 33 гола и отдал 10 результативных передач. В составе сборной Австрии нападающий провел девять матчей.

До перехода в «Нюрнберг» Бургшталлер провел 140 матчей (29 голов) в австрийской Бундеслиге. Он также провел три матча во втором английском дивизионе. На международном уровне Бургшталлер провел 13 матчей в Лиге Европы (1 гол).

Свою карьеру Бургшталлер начал в 1996 году в любительском клубе ASKÖ Gmünd. В 2003 году он перешел в ФК «Кэрнтен», в составе которого он четыре года спустя отпраздновал профессиональный дебют. В начале сезона 2008/09 Бургшталлер присоединился к «Винер Нойштадт», который в том числе с помощью нападающего вышел в австрийскую Бундеслигу. Затем Бургшталлер выступал за «Рапид» (2011-2014) и «Кардифф (2014-2015).

Источник — ФК Шальке

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