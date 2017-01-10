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Зенит подписал французского полузащитника Йоана Молло

27-летний игрок «Крыльев Советов» продолжит карьеру в питерском клубе

  • 10.01.2017 10:28
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ФК Крылья Советов. Йоан Молло
© ФК Крылья Советов. Йоан Молло

Футбольные клубы «Крылья Советов» и «Зенит» (Санкт-Петербург) достигли договоренности о переходе 27-летнего французского атакующего полузащитника Йоана Молло.

9-го января он прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к своей новой команде. За «Крылья Советов» Молло провел 38 матчей в чемпионатах и Кубке России и забил 5 голов.

Ранее Молло выступал за «Монако», «Нанси», «Кан», «Гранаду» и «Сент-Этьен». Также в его активе есть выступления за сборную Франции U-21.

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