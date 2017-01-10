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Галатасарай готов выкупить контракт Хачериди за €2 миллиона

«Динамо» планирует выручить в два раза больше

  • 10.01.2017 09:53
  • 829 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди продолжает находиться в сфере интересов турецкого «Галатасарая». Стамбульский клуб предлагает за украинского футболиста 2 миллиона евро, в то время как динамовцы планирует заработать на продаже игрока не менее 4 миллионов.

Сообщается, что переговорный процесс в самом разгаре, а Хачериди всерьез рассматривает вариант с переездом в чемпионат Турции.

Ранее сообщалось об интересе к украинскому футболисту со стороны питерского «Зенита».

Напомним, контракт 29-летнего защитника с «Динамо» заканчивается в конце 2017 года.

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Где продолжит карьеру Евгений Хачериди?
  • 63.77% (44)
    1. Останется в Динамо
  • 13.04% (9)
    2. Галатасарай
  • 11.59% (8)
    3. Зенит
  • 11.59% (8)
    4. Другой вариант
Проголосовали — 69 Результаты опроса
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Комментарии
    Alexandr Yago
      Alexandr Yago, 10.01.2017 10:14
    +1
    За 2 млн? Ну-ну...
    Скорее Ракицкого за 30.
    Хоть Женя и накосячил немного, но игрок кфалифицированный.
    За 2 пусть за молодым кем то к португалам или голландцам едут.
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    Юрий Бадеха
    online
      Юрий Бадеха, 10.01.2017 10:16
    0
    за 2 ляма ахаха хер его отпустят но ето уточка от спорт ау))
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    zhyr
    online
      zhyr, 10.01.2017 10:18
    0
    а трансфермаркет каже 7,5
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    zhyr
    online
      zhyr, 10.01.2017 10:19
    0
    там Гладкий 1,8 млн., саме вписуються в ліміт....ще 200 тис. економія
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    zhyr
    online
      zhyr, 10.01.2017 10:20
    0
    або Морозюк за 1,5
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 10.01.2017 10:23
    0
    почнемо із того, що контракт закінчується влітку 2018
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    marko2020
      marko2020, 10.01.2017 10:24
    0
    Морозюк никогда не поедет в Турцию-ибо за такие высказывания его жены о ширинке в сторону турецких болельщиков-Коля потом сам будет ширинкой по кругу вместе со своей туповатой женушкой
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 10.01.2017 10:32
    0
    РозумніЛюди навіть не робили такуПропозицію.
    Для чого продавати Хачеріді за 2 ляма, якщо потім за ці гроші не можна знайти достойнуЗаміну.
    4-5 міл. ще куди не йшло, якщо брати до уваги вікГравця і закінченняКонтрактноїУгоди (звичайно якщо у самого гравця є бажання змінитиКоманду, а сума відступних задовольняєКерівництво)
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