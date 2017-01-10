Галатасарай готов выкупить контракт Хачериди за €2 миллиона

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди продолжает находиться в сфере интересов турецкого «Галатасарая». Стамбульский клуб предлагает за украинского футболиста 2 миллиона евро, в то время как динамовцы планирует заработать на продаже игрока не менее 4 миллионов.
Сообщается, что переговорный процесс в самом разгаре, а Хачериди всерьез рассматривает вариант с переездом в чемпионат Турции.
Ранее сообщалось об интересе к украинскому футболисту со стороны питерского «Зенита».
Напомним, контракт 29-летнего защитника с «Динамо» заканчивается в конце 2017 года.
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Скорее Ракицкого за 30.
Хоть Женя и накосячил немного, но игрок кфалифицированный.
За 2 пусть за молодым кем то к португалам или голландцам едут.
Для чого продавати Хачеріді за 2 ляма, якщо потім за ці гроші не можна знайти достойнуЗаміну.
4-5 міл. ще куди не йшло, якщо брати до уваги вікГравця і закінченняКонтрактноїУгоди (звичайно якщо у самого гравця є бажання змінитиКоманду, а сума відступних задовольняєКерівництво)
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