Галатасарай готов выкупить контракт Хачериди за €2 миллиона

© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди продолжает находиться в сфере интересов турецкого «Галатасарая». Стамбульский клуб предлагает за украинского футболиста 2 миллиона евро, в то время как динамовцы планирует заработать на продаже игрока не менее 4 миллионов.

Сообщается, что переговорный процесс в самом разгаре, а Хачериди всерьез рассматривает вариант с переездом в чемпионат Турции.

Ранее сообщалось об интересе к украинскому футболисту со стороны питерского «Зенита».

Напомним, контракт 29-летнего защитника с «Динамо» заканчивается в конце 2017 года.

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