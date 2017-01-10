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Динамо отпустит Сидорчука в Фенербахче за €10 миллионов

В услугах украинского полузащитника заинтересован главный тренер турецкой команды

  • 10.01.2017 09:25
  • 1806 просмотров
  • 5 комментария
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Sport.ua. Сергей Сидорчук
© Sport.ua. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук может перейти в «Фенербахче» до конца зимнего трансферного окна. В услугах одного из лучших футболистов чемпионата Украины на своей позиции заинтересован Дик Адвокат, который возглавляет стамбульский клуб.

По информации турецких СМИ, киевляне готовы отпустить 25-летнего хавбека за €10 миллионов. Также сообщается, что тренер «Динамо» Сергей Ребров не будет удерживать полузащитника.

Напомним, ранее «Фенербахче» рассчитывал взять Сидорчука в аренду до конца сезона.

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Комментарии
    Юрий Бадеха
    online
      Юрий Бадеха, 10.01.2017 10:06
    0
    источник дайте турецкий епт а то похоже на видумку
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    ding01
      ding01, 10.01.2017 10:27
    -2
    ну если Ракицкий 30млн то тогда и Сидорчук 10- справедливо)))) если честно то такое ощущение что они с такими запросами клубов так и закончат в своих родных клубах
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    nordik1980
      nordik1980, 10.01.2017 10:29
    -1
    може 0, 1 млн??
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.01.2017 10:32
    0
    Там у турков шо - всех футболёров пересажали за попытку переворота , или Роксолана земляков собирает?
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    Юрий Бадеха
    online
      Юрий Бадеха, 10.01.2017 10:38
    0
    зимние побрехушки от ау спорт
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