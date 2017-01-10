Динамо отпустит Сидорчука в Фенербахче за €10 миллионов

© Sport.ua. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук может перейти в «Фенербахче» до конца зимнего трансферного окна. В услугах одного из лучших футболистов чемпионата Украины на своей позиции заинтересован Дик Адвокат, который возглавляет стамбульский клуб.

По информации турецких СМИ, киевляне готовы отпустить 25-летнего хавбека за €10 миллионов. Также сообщается, что тренер «Динамо» Сергей Ребров не будет удерживать полузащитника.

Напомним, ранее «Фенербахче» рассчитывал взять Сидорчука в аренду до конца сезона.

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