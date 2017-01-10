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Легия планирует подписать Андерсона Пико

Польский клуб испытывает проблемы на левом фланге защиты

  • 10.01.2017 08:55
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Метки
ФК Днепр, Андерсон Пико
© ФК Днепр, Андерсон Пико

Польская «Легия» рассматримает кандидатуру Андерсона Пико в качестве усиления левого фланга защиты. Единственный игрок этой позиции Адам Глоушек растерял форму, а достойной замены 28-летнему футболисту в команде не нашлось.

Стоимость трансфера игрока «Днепра» оценивается в €400 тысяч.

Напомним, ранее бразильский футболист заявлял, что хотел бы вернуться в родную страну.

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