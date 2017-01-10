Легия планирует подписать Андерсона Пико

Польская «Легия» рассматримает кандидатуру Андерсона Пико в качестве усиления левого фланга защиты. Единственный игрок этой позиции Адам Глоушек растерял форму, а достойной замены 28-летнему футболисту в команде не нашлось.
Стоимость трансфера игрока «Днепра» оценивается в €400 тысяч.
Напомним, ранее бразильский футболист заявлял, что хотел бы вернуться в родную страну.
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