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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «В Турции зарплаты платят нечасто»

Футбольный агент рассказал о положении дел в турецком футболе

  • 10.01.2017 08:20
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Sport.ua. Вячеслав Заховайло
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло

Футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал ситуацию с участившимися трансферами украинских игроков в чемпионат Турции.

«Турецкий поворот в желаниях украинских игроков был вполне предсказуем и даже логичен. Соглашусь, ловить в украинской лиге нечего. Все рушится и непонятно когда наступит ясность, «где дно». Зарплату стабильно получают только в «Динамо» и «Шахтере», все остальные играют в долг. Футболисты понимают, что задолженности по зарплатам им никто возвращать не собирается. И вот, пожалуй, впервые все встали на старт грандиозного шухера. Но куда бежать? Кто вас ждет? Летнее трансферное окно показало, что украинские «мастера» никому не нужны. Тут все вспомнили о демонах-агентах. Подсказ был ясный - Турция. Для агентов ясная сцена.

Из своего опыта хочу предостеречь ребят: в Турции зарплаты платят нечасто. Не играешь в основе, травма, - считай, что тебя кинули. Все клубы финансово подвязаны к выплате гонораров за продажу телеправ. Деньги поступают в клубы в конце июня в лучшем случае. Так что набирайтесь терпения... В конце сезона вашему агенту поступит предложение, а именно 50% зарплаты сразу или вообще ничего. Коррупция в футбольной Турции огромная. Исключения существует только в тех клубах, кто попал в зону еврокубков. Все зависит от репутации вашего агента», - написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Источник — Facebook.com

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