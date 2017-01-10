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Иван ГЕЦКО: «Чтобы выйти на ЧМ-2018, нужно обыгрывать Хорватию»

Специалист рассказал о перспективах национальной команды

  • 10.01.2017 08:08
  • 251 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Іван Гецко розповів про зміну ставлення до головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

«Звісно, ми мріємо про те, щоб збірна вийшла на мундіаль і щоб ми відчули ті емоції, які хлопці подарували нам у 2006-у році в Німеччині, коли командою керував Олег Блохін. І ми маємо всі підстави про це мріяти.

Знаєте, я дуже скептично сприйняв призначення Андрія Шевченка на пост головного тренера і не вірив у його можливості. Минули чотири тури, і я змінив думку. Малюнок гри поліпшився, ми почали більше володіти м’ячем, більше дорожити ним. Я вважаю, що збірна має вийти на чемпіонат світу. Ісландія, Туреччина чи Фінляндія - не ті суперники, яких треба боятися. Головне - здолати Хорватію», - сказав Гецко.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 10.01.2017 08:23
    +1
    мыслитель. играть нужно в футбол, чтобы выйти на чм
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    zport
      zport, 10.01.2017 08:32
    0
    С каких пор эта личность стала специалистом?
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