«Рыбка и Селезнев перешли в клуб, который даже произнести трудно»

© sport-xl.org. Олег Венглинский

Екс-форвард збірної України Олег Венглинський прокоментував перехід Олександра Рибки і Євгена Селезньова в турецький «Карабюкспор».

«Перехід Селезньова і Рибки у турецький чемпіонат мені нагадує приклад Андрія Тотовицького. Футболіст прогресував на очах, забивав неймовірні голи, у тому числі у ворота «Шахтаря». Але агенти його задурили, розказали про перспективи і він опинився у «Кортрейку». Як на мене, у плані футбольного розвитку, у плані наближення до збірної України він зробив величезний крок назад.

Так само Селезньов і Рибка.

Це гравці, які зробили собі ім’я у футболі. Можливо останнім часом вони перебували не на піку, але переходити у клуб, який навіть вимовити важко... Я бажаю їм всього найкращого, але турецьку ментальність, а саме обманювати, ще ніхто не відміняв. Це стиль їхнього життя і я також з цим стикнувся свого часу. Не все що написано у контракті і що понаобіцяли там виконується», - сказав Венглинський.

Нагадаємо, вчора Рибка серйозно травмувався в першому ж матчі за новий клуб.

Источник — ПлюсСпорт

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