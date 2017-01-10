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Шевченко и Кучер поддержали Роналду в голосовании за игрока года

Тренер и капитан сборной Украины разошлись во мнениях касательно лучшего наставника прошедшего года

  • 10.01.2017 07:09
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан национальной команды Александр Кучер отдали пальму первенства в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА нападающему «Реала» Криштиану Роналду.

Именно португалец в итоге был признан лучшим футболистом прошедшего года.

В тройку лучших по версии Шевченко вошли также Лионель Месси («Барселона») и Антуан Гризманн («Атлетико»). Кучер вторым назвал Месси, а на третье место определил Джанлуиджи Буффона («Ювентус»).

В голосовании за лучшего тренера года Кучер поддержал Юргена Клоппа («Ливерпуль»). Андрей Шевченко проголосовал за Клаудио Раньери («Лестер Сити»), который и победил в номинации.

Источник — ФИФА

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