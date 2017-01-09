Василий КРАВЕЦ: «Хорошо отдохнул и готов к тренировкам»

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Після місячної відпустки «Карпати» повертаються до роботи. У понеділок футболісти львівського клубу зібралися на заміській базі у Брюховичах, де пройшли традиційні тестування і провели перше у новому році тренування. У коментарі Інформаційному центру ФК «Карпати» гравець «левів» Василь Кравець розповів про настрій у колективі.



«У мене хороші емоції, я добре відпочив і готовий до тренувань. Хоча, звичайно, не відмовився б від ще декількох днів відпустки (усміхається). Загалом все нормально, робочий процес лише розпочинається. Сил у нас достатньо. Скучив за всіма партнерами, хотів всіх побачити і поговорити. Цікаво було почути, як кожен з них провів свята. Атмосфера у команді чудова», – сказав захисник.



«Напевно, ніхто з футболістів збори не любить. Я не є винятком. Однак у нас попереду важливе завдання і вже з сьогоднішнього дня ми маємо працювати з максимальним бажанням, щоб виправити ту ситуацію, в якій перебуває команда. У другій частині сезону на нас очікує серйозна боротьба і маємо бути готовими до неї», – зазначив Кравець.

Источник — ФК Карпаты

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