Черкасский Днепр начал подготовку ко второй части сезона

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Сьогодні, 9 січня, ФК «Черкаський Дніпро» розпочав підготовку до весняної частини чемпіонату України сезону 2016/17 рр.



У клубному прес-холі відбулися організаційні збори команди. Перший віце-президент корпорації «Міжнародне фізкультурно-спортивне об’єднання «Футбольний клуб «Черкаський Дніпро» Юрій Колеснік представив старшого помічника головного тренера команди Сергія Процюка (працював у тренерському штабі молодіжного складу та другої команди «Динамо» Київ).



Головний тренер ФК «Черкаський Дніпро» Вадим Євтушенко детально ознайомив своїх підопічних із планом підготовки до весняної частини чемпіонату України.



Після вирішення організаційних питань футболісти зробили пробіжку доріжками Центрального стадіону. До гравців основного складу долучилися Леван Кошадзе та Андрій Сторчоус (у першій половині сезону перебували в оренді у кременчуцькому «Кремені»), Леван Махарадзе («Колос» Ковалівка) та ряд футболістів молодіжної команди.

Источник — ФК Черкасский Днепр

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