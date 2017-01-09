МФК Николаев в поисках забивного нападающего

Отпуск у игроков МФК «Николаев» заканчивается 17 января. В этот день команда соберется в Николаеве и начнет подготовку ко второй части нынешнего сезона. Как рассказал наставник «муниципалов» Руслан Забранский, на первый сбор должно прибыть несколько потенциальных новичков.

- Планируем укрепить позицию крайнего защитника, нужен нам и фланговый полузащитник, - отметил Забранский. - Кроме того, как и большинство клубов, нуждаемся в хорошем забивном форварде.

Напомним, что после осенней части чемпионата «Николаев» с 21 очком в активе занимает 12-е место в первой лиге.

Источник — Footboom

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