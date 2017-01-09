Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Клаудио Раньери и Сильвия Найд - лучшие тренеры 2016 года

В ФИФА назвали лучших в тренерском цеху

  • 09.01.2017 21:37
  • 516 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/FIFAcom
© twitter.com/FIFAcom

На гала-вечере ФИФА в Цюрихе вручили награды лучшим тренерам в мужском и женском футболе.

Лучшим тренером женских команд названа немка Сильвия Найд. Сборная Германии под ее руководством выиграла Олимпийские игры в Рио.

Клаудио Раньери получил награду из рук Диего Марадоны как лучший тренер в 2016-м году.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.