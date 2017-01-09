Клаудио Раньери и Сильвия Найд - лучшие тренеры 2016 года

На гала-вечере ФИФА в Цюрихе вручили награды лучшим тренерам в мужском и женском футболе.
Лучшим тренером женских команд названа немка Сильвия Найд. Сборная Германии под ее руководством выиграла Олимпийские игры в Рио.
Клаудио Раньери получил награду из рук Диего Марадоны как лучший тренер в 2016-м году.
Источник — Sport.ua
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