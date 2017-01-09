Криштиану Роналду - игрок года по версии ФИФА

Криштиану Роналду – лучший игрок мира по версии ФИФА.
Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского «Реала» получил награду из рук президента ФИФА Джанни Инфантино.
Напомним, в декабре Роналду получил «Золотой мяч» от France Football.
Лучшей футболисткой года названа американка Карли Ллойд.
twitter.com/FIFAcom
Источник — Sport.ua
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Заслужыл!!! Лучшый!!!
Безусловно, он заслужил и по итогам года лучший. Только вот буква "ы" после шипящих неуместна.
Даже попыток срача нет ))
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