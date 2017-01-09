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Криштиану Роналду - игрок года по версии ФИФА

Американка Карли Ллойд получила звание лучшей футболистки

  • 09.01.2017 21:26
  • 1665 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Reuters
© Reuters

Криштиану Роналду – лучший игрок мира по версии ФИФА.

Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского «Реала» получил награду из рук президента ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, в декабре Роналду получил «Золотой мяч» от France Football.

Лучшей футболисткой года названа американка Карли Ллойд.

twitter.com/FIFAcom

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andrey Yarotskiy
    online
    Andrey Yarotskiy, 09.01.2017 21:57
    +6
    Заслужыл!!! Лучшый!!!
    Ссылка
    Хрюн Моржов
    Хрюн Моржов, 09.01.2017 22:08
    +3
    Andrey Yarotskiy, 09.01.2017 21:57
    Заслужыл!!! Лучшый!!!
    Безусловно, он заслужил и по итогам года лучший. Только вот буква "ы" после шипящих неуместна.
    Ссылка
    juvemu
    juvemu, 09.01.2017 22:22
    +1
    CR7!!!!!!!
    Ссылка
    Andrey Yarotskiy
    online
    Andrey Yarotskiy, 09.01.2017 22:27
    0
    Хрюн Моржов, 09.01.2017 22:08
    Andrey Yarotskiy, 09.01.2017 21:57
    Заслужыл!!! Лучшый!!!
    Безусловно, он заслужил и по итогам года лучший. Только вот буква "ы" после шипящих неуместна.
    Согласен ))) но смысл понятен
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 09.01.2017 22:32
    0
    В этом году все всем понятно.
    Даже попыток срача нет ))
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