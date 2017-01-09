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Ворскла во вторник приступит к тренировкам

Полтавчане выходят из отпуска

  • 09.01.2017 20:23
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Завтра, після більш як тридцятиденного перепочинку, повертаються до роботи футболісти й тренери головної команди полтавської «Ворскли». Сподіваємось, період фізичного та морального релаксу пішов на користь ворсклянам. Тепер, з новими силами, можна починати готуватися до весняної частини сезону.

Футболісти почнуть з’їжджатися на стадіон по обіді, після чого на них чекатиме бесіда з тренерською радою в конференц-залі та перша в 2017-му році спільна пробіжка. Щороку за планом у перші дні, коли триває період так званих втягуючих занять, увечері передбачено ще й відвідини фітнес-клубу, де з професійними інструкторами ворскляни попрацюють над витривалістю та координацією рухів.

З наступного дня хлопці почнуть проходити обов’язкове поглиблене медичне обстеження. Перші подробиці кадрових втрат і надбань також дізнаємось уже завтра із вуст перших осіб клубу.

Источник — ФК Ворскла

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