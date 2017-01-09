ФИФА назвала команду 2016 года

Еще не отпустило.

Мда, реально у парня с кукушкой плохо

Ну нарешті! Ато задрали слухати постійний плач про поганих львівських вболівальників і нелюбов до...

Это очень четкий посыл на куй. Хотя скорее в жо...у, Ростов еще та жо...а

А від коли слова голови харківської ога стали офіційним джерелом? Вона в уєфа на роботу влаштувал...