ФИФА назвала команду 2016 года

На гала-вечере ФИФА назвали символическую сборную 2016 года.
Состав команды выглядит так:
Нойер, Дани Алвес, Пике, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Иньеста, Месси, Суарес, Роналду
За наградой приехали Нойер и игроки мадридского «Реала». Футболисты «Барселоны» на награждение не прибыли.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
5 игроков Реала, 4 игрока Барсы + бывший игрок Барсы(Алвес) + Нойер- видать случайно попал
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.