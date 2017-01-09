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ФИФА назвала команду 2016 года

В состав команды вошли Нойер и игроки «Барселоны» и «Реала»

  • 09.01.2017 20:08
  • 1642 просмотров
  • 1 комментария
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twitter.com/FIFAcom
© twitter.com/FIFAcom

На гала-вечере ФИФА назвали символическую сборную 2016 года.

Состав команды выглядит так:

Нойер, Дани Алвес, Пике, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Иньеста, Месси, Суарес, Роналду

За наградой приехали Нойер и игроки мадридского «Реала». Футболисты «Барселоны» на награждение не прибыли.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    NATSGUL
    online
      NATSGUL, 09.01.2017 20:44
    +2
    Это сборная Реала-Барсы
    5 игроков Реала, 4 игрока Барсы + бывший игрок Барсы(Алвес) + Нойер- видать случайно попал
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