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Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «В межсезонье выкладываюсь на 100%»

Форвард «Карпат» - о начале работы после отпуска

  • 09.01.2017 19:58
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ФК Карпаты. Бланко-Лещук
© ФК Карпаты. Бланко-Лещук

Через кілька днів львівські «Карпати» вирушать на перші тренувальні збори до Туреччини. Сьогодні ж команда вийшла з відпустки. Разом зі всіма на базі у Брюховичах приступив до роботи і аргентинський нападник «зелено-білих» Бланко-Лещук. Про свою відпустку і майбутнє у Львові один з кращих бомбардирів Ліги Парі-Матч розповів у інтерв’ю Інформаційному центру ФК «Карпати».

– Ґуставо, як минула відпустка?
– Свої зимові канікули я провів у Аргентині. Добре відпочив разом із сім’єю, тому вже сьогодні готовий до плідної роботи.

– Різдвяні і новорічні свята відзначав удома?
– Неподалік від мого рідного міста є гарна місцина, де я дуже люблю відпочивати і завжди їжджу туди на вихідні. Називається вона Сан-Рафаель у Мендосі.

– Попереду на тебе і команду чекає виснажлива робота на зборах...
– Під час міжсезоння я намагаюся викладатися на всі сто відсотків. Мені хочеться завжди бути у хорошій фізичній формі, комфортно себе почувати і бути готовим до офіційних матчів. Тому я розумію, що треба багато працювати.

– Ти нещодавно прилетів до Львова, тому відчув всю складність перепаду температур?
– О так, різниця дуже відчутна. Вдома, наприклад, я ходив на короткий рукав, а тут сильні морози. За два дні до прибуття в Україну я вже думав над тим, який одяг взяти і чи не буде мені холодно (усміхається).

Источник — ФК Карпаты

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