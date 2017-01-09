Карпаты вышли из отпуска

Футболісти львівських «Карпат» сьогодні вийшли з відпустки, що тривала близько місяця і приступили до роботи. Перше тренування в році пройшло на базі молодіжної команди у Брюховичах, на штучному полі.
Нагадаємо, що у Львові команда займатиметься лише кілька днів, оскільки вже 12-го січня «зелено-білі» вирушають на збори до Туреччини.
Источник — ФК Карпаты
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