Карпаты вышли из отпуска

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Футболісти львівських «Карпат» сьогодні вийшли з відпустки, що тривала близько місяця і приступили до роботи. Перше тренування в році пройшло на базі молодіжної команди у Брюховичах, на штучному полі.



Нагадаємо, що у Львові команда займатиметься лише кілька днів, оскільки вже 12-го січня «зелено-білі» вирушають на збори до Туреччини.

Источник — ФК Карпаты

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