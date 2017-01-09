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Карпаты вышли из отпуска

Игроки львовского клуба приступили к тренировкам

  • 09.01.2017 19:54
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Футболісти львівських «Карпат» сьогодні вийшли з відпустки, що тривала близько місяця і приступили до роботи. Перше тренування в році пройшло на базі молодіжної команди у Брюховичах, на штучному полі.

Нагадаємо, що у Львові команда займатиметься лише кілька днів, оскільки вже 12-го січня «зелено-білі» вирушають на збори до Туреччини.

Источник — ФК Карпаты

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