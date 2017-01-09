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Краснодар подписал игрока сборной Эквадора Рамиреса

Защитник подписал контракт на 4,5 года

  • 09.01.2017 19:30
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Метки
ФК Краснодар
© ФК Краснодар

9 января игрок сборной Эквадора Кристиан Рамирес прошел медицинское обследование, после чего подписал трудовое соглашение с ФК «Краснодар». Срок контракта – 4,5 года, то есть черно-зеленые цвета футболист будет защищать до лета 2021 года.

Предыдущим клубом 22-летнего левого защитника был «Ференцварош» из Будапешта, в составе которого Рамирес выиграл Чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской Лиги. С завтрашнего дня новобранец приступает к тренировкам в составе «горожан».

Источник — ФК Краснодар

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