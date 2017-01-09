Эра Шовковского

Отыграв 24 сезона в основной обойме киевского «Динамо» и собрав 31 трофей, Александр Шовковский объявил о завершении вратарской карьеры.

Перчатки Шовковский повесил на гвоздь за месяц до своего 42-летия, установив целый ряд достижений, многие из которых вряд ли когда-либо будут перекрыты.



Одних чемпионских титулов в его послужном списке – 14, да еще 11 побед в Кубке Украины. О такой блистательной карьере его последователи могут только мечтать.



Дебютировав на профессиональной арене еще 17-летним, воспитанник динамовской школы в конечном счете провел 763 официальных матча на уровне клубов и сборных, что является абсолютным рекордом для украинских футболистов. Который, если и будет обновлен, то, очевидно, не так уж скоро. Прежняя планка, установленная Олегом Блохиным (581), не покорялась никому четверть века – с 1987-го.



UEFA.com вспоминает знаковые моменты карьеры выдающегося украинского вратаря.



Лето 1990 года

Шовковский начал свой путь в футболе как форвард, но стал лучшим вратарем финального турнира юношеского первенства СССР до 16 лет, где киевляне стали сильнейшими. Команда Анатолия Крощенко не пропустила ни одного мяча в матчах с ленинградскими «Сменой», «Зенитом» и московским «Динамо».



1 августа 1992 года

Шовковский впервые сыграл в турнире взрослых – за «Динамо-3» в 1/64 финала Кубка Украины против черниговской «Десны», сохранив свои ворота на замке – 2:0. Кстати, тогда же отметился дебютом Владислав Ващук, многолетний партнер Александра, разделивший с ним еще и общую дату рождения – 2 января 1975-го.



6 марта 1994 года

Вышел на поле в основном составе «Динамо», став самым молодым на тот момент вратарем в истории клуба. И хотя остаться сухим в стартовой игре весенней части чемпионата Украины против «Кремня» из Кременчуга (1:1) ему не удалось, новый тренер команды Йожеф Сабо все чаще и чаще доверял 19-летнему киперу.



10 августа 1994 года

Шовковский впервые засветился в еврокубках, не пропустив в гостях у датского «Силькеборга» в отборочном раунде Лиги чемпионов – 0:0. Затем отыграл все матчи в группе, а уже 13 ноября понадобился национальной команде. Квалификационный поединок ЕВРО-96 с Эстонией (3:0) стал для него первым из 46 сухих матчей за сборную.



19 июня 1995 года

В первый и последний раз за годы выступлений на профессиональном уровне Шовковский был удален с поля – за фол последней надежды в уже не имевшей турнирного значения игре чемпионата Украины против запорожского «Торпедо» – 1:1. К тому времени бело-синие выиграли золото, ставшее для 20-летнего кипера вторым.



22 октября 1997 года

В групповом турнире Лиги чемпионов «Динамо» под руководством Валерия Лобановского разгромило «Барселону» (3:0), в которой играли будущие обладатели «Золотого мяча» Луиш Фигу и Ривалдо, а спустя две недели повторило тот же фокус на «Камп Ноу» – 4:0.



26 августа 1998 года

На последнем этапе квалификации Лиги чемпионов Шовковский парировал три из четырех послематчевых 11-метровых с пражской «Спартой» и помог бело-синим квалифицироваться в основную стадию. В том розыгрыше команда дошла до полуфинала с «Баварией» (3:3 – в Киеве, 0:1 – в Мюнхене), в котором все решил феноменальный гол Марио Баслера.



13 ноября 1999 года

В выездном стыковом матче ЕВРО-2000 Шовковский допустил, пожалуй, самую досадную ошибку в карьере и позволил словенцу Миленко Ачимовичу забить с центра поля гол, что фактически решило судьбу путевки в финальный турнир. Словения победила 2:1, а в ответной игре украинцы были близки к реваншу, но пропустили в концовке после досадного рикошета – 1:1.



27 ноября 1999 года

Наряду с Андреем Шевченко, к тому времени ставшим уже игроком «Милана», 24-летний голкипер киевлян был включен редакцией France Football в список 50 номинантов на «Золотой мяч», который тогда достался барселонцу Ривалдо.



28 июля 2001 года

В концовке матча чемпионата Украины с мариупольским «Металлургом» (1:0) Шовковский неудачно приземлился после прыжка и выбыл из строя до конца сезона. Длительное восстановление усугубилось разводом с женой и уходом из жизни Лобановского – вернуться на поле помогло основательное погружение в психологию.



10 июля 2004 года

В дебютном поединке за Суперкубок Украины «Динамо» и «Шахтер» разошлись миром (1:1), и судьба трофея решалась в серии 11-метровых, главным героем которой стал 29-летний капитан киевлян. В решающий момент он отразил удар соперника, а потом забил сам. Это был первый матч Мирчи Луческу во главе горняков.



3 сентября 2005 года

В отборочной встрече ЧМ-2006 в Грузии (1:1) завершилась рекордная сухая серия Шовковского в сборной – 726 минут. Тем же вечером сине-желтые под началом Олега Блохина добыли путевку на финальный турнир в Германию. Личное достижение динамовца продержалось до ноября 2013-го, когда его улучшил Андрей Пятов (752 минуты).



26 июня 2006 года

Шовковский установил еще один рекорд – на сей раз для чемпионатов мира, не пропустив ни разу в серии послематчевых 11-метровых. Матч 1/8 финала против Швейцарии украинцы завершили вничью (0:0), доверив свою судьбу вратарю, который команду не подвел – в его активе два сейва, еще раз на выручку сине-желтым пришла перекладина.



8 декабря 2007 года

Киевское «Динамо» в первый раз возглавил Юрий Семин, который в мае 2009-го передал команду Валерию Газзаеву. Оба делали ставку на других вратарей, но в сезоне 2011/12, во второе пришествие Семина, 36-летний Шовковский все же вернул себе статус основного кипера бело-синих.



22 апреля 2012 года

Получив травму плеча за три тура до финиша чемпионата страны в игре против «Волыни», Шовковский не попал в заявку сборной Украины на домашний ЕВРО-2012, а в сентябре объявил о завершении карьеры в национальной команде, за которую провел 92 поединка.



27 ноября 2014 года

Был превзойден рекорд Блохина по количеству матчей за киевское «Динамо» – в пятом туре Лиги Европы против «Риу Аве» (2:0) Шовковский провел 582-ю игру за родной клуб (в итоге он сыграет 636 поединков).



4 июня 2015 года

В последнем для Шовковского финале Кубка Украины после нулевой ничьей «Шахтер» вел в серии 11-метровых – 3:1, но вратарь вновь оказался на высоте, позволив «Динамо» вырвать победу со счетом 5:4. Его статистика послематчевых 11-метровых впечатляюща – в 29 случаях из 75 он не пропускал, а это 38,6% от общего количества ударов по его воротам!



18 сентября 2016 года

Шовковский провел последний матч за «Динамо» – в возрасте 41 год и 259 дней. В домашнем матче украинской премьер-лиги киевляне уступили «Заре», пропустив мяч в компенсированное время – 0:1. За пять дней до того сыграв с «Наполи» (1:2), он стал вторым в списке самых возрастных футболистов Лиги чемпионов – старше него в 2007-м был лишь кипер «Лацио» Марко Балотта (43 года и 253 дня).

Источник — УЕФА

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