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Гранада продлила контракт с главным тренером команды

Лукас Алькарас остается в клубе до 2018 года

  • 09.01.2017 17:51
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«Гранада», за которую выступает Артем Кравец, продлила контракт с главным тренером команды Лукасом Алькарасом.

Алькарас проработал с командой всего три месяца, но за это время сумел убедить руководство клуба пролонгировать соглашение, которое истекало в конце сезона.

Новое соглашение с тренером действует до 2018 года.

Источник — Sport.ua

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