Гранада продлила контракт с главным тренером команды

«Гранада», за которую выступает Артем Кравец, продлила контракт с главным тренером команды Лукасом Алькарасом.
Алькарас проработал с командой всего три месяца, но за это время сумел убедить руководство клуба пролонгировать соглашение, которое истекало в конце сезона.
Новое соглашение с тренером действует до 2018 года.
Источник — Sport.ua
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