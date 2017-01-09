Гранада продлила контракт с главным тренером команды

«Гранада», за которую выступает Артем Кравец, продлила контракт с главным тренером команды Лукасом Алькарасом.

Алькарас проработал с командой всего три месяца, но за это время сумел убедить руководство клуба пролонгировать соглашение, которое истекало в конце сезона.

Новое соглашение с тренером действует до 2018 года.

Источник — Sport.ua

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