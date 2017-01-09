ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер примет Сельту в Харькове

© ФК Металлист

Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная сообщила, что Харьков примет матчи Лиги Европы с участием донецкого «Шахтера», а также ряд других международных поединков.

«Матчи Лиги Европы 2017 по футболу пройдут у нас (надеюсь именно, что матчи). В феврале состоится игра Кубка Федерации по теннису между женскими сборными Украины и Австралии. С марта матчи Лиги Чемпионов по гандболу пройдут также в Харькове, поскольку мы договорились, что украинский чемпион по мужскому гандболу запорожский Мотор европейские матчи будет играть в Харькове.

4 июня на стадионе Металлист состоится Финал Кубка Украины по футболу. Право на проведение финала было получено в непростой конкуренции с другими регионами.

Также продолжаем делать все для того, чтобы в сентябре в Харькове прошел отборочный матч Чемпионата мира по футболу Украина — Турция», написала Светличная в Facebook. отметила Светличная.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.