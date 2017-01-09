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ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер примет Сельту в Харькове

В нынешнем году Харьков ждет ряд интереснейших поединков

  • 09.01.2017 17:29
  • 782 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Металлист
© ФК Металлист

Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная сообщила, что Харьков примет матчи Лиги Европы с участием донецкого «Шахтера», а также ряд других международных поединков.

«Матчи Лиги Европы 2017 по футболу пройдут у нас (надеюсь именно, что матчи). В феврале состоится игра Кубка Федерации по теннису между женскими сборными Украины и Австралии. С марта матчи Лиги Чемпионов по гандболу пройдут также в Харькове, поскольку мы договорились, что украинский чемпион по мужскому гандболу запорожский Мотор европейские матчи будет играть в Харькове.

4 июня на стадионе Металлист состоится Финал Кубка Украины по футболу. Право на проведение финала было получено в непростой конкуренции с другими регионами.

Также продолжаем делать все для того, чтобы в сентябре в Харькове прошел отборочный матч Чемпионата мира по футболу Украина — Турция», написала Светличная в Facebook. отметила Светличная.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Valetin Gjokaj
      Valetin Gjokaj, 09.01.2017 17:32
    0
    Ну бляха муха...
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    ding01
      ding01, 09.01.2017 17:38
    +4
    Поздравляю Львовьян, поздравляю Харьковчан !)))))
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    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 09.01.2017 17:44
    +1
    Хоть одна положительная новость за 3 года... при чем во всех сферах и направлениях нашей страны
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    Cortazar
      Cortazar, 09.01.2017 17:45
    -1
    Матчи Лиги Европы 2017 по футболу пройдут у нас (надеюсь именно, что матчи).
    ___________________________________________________________________________


    Надеюсь, что это счастье со слезами на глазах!
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    rokkino
    rokkino, 09.01.2017 17:48
    0
    Класс,поздравляю Харьковчан.Ну и Львовянам спасибо,жаль не прижились,но это уже не наша вина
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    pulse240
    online
      pulse240, 09.01.2017 17:52
    0
    Да вроде норм болели за Шахту львовяни, просто есть группа недоносков, которые предвзято относятся к клубам из Донбасса.
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