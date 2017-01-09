Звезда проведет месячный сбор на Кипре

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Как стало известно, кропивницкий клуб во время зимнего перерыва в чемпионате проведет один большой сбор на Кипре.



Уже завтра Зирка выходит из отпуска. Поначалу команда Романа Монарева будет работать в Украине, а с 22 января намерена отправиться в теплые края.



Ранее сообщалось, что Зирка проведет первый зимний сбор в Турции, Болгарии или Испании. Однако позже выяснилось, что первым делом команда отправится на Кипр. В каком городе будут обитать красно-желтые, пока неизвестно.



При этом стоит отметить, что сбор на Кипре будет для Зирки первым и единственным. Кропивницкий коллектив намерен работать в теплых краях почти месяц, планируя возвращение за несколько дней до возобновления турнира в УПЛ (25 февраля). Может быть, что в длительном пребывании на Кипре команда получит небольшой перерыв. Однако место проведения сборов меняться не будет.



Количество спаррингов и соперники Зирки на Кипре пока точно неизвестно. Сообщается лишь, что тренерский штаб команды планирует довольно плотный график товарищеских матчей для своих подопечных. Ранее появилась информация, что на сборах команда Монарева встретится с польской Вислой из Плоцка.



Зирка ушла на зимний перерыв на 8-м месте в чемпионате, отставая от шестой команды (Ворсклы) на 6 очков.

Источник — Sportarena

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