Милош НИНКОВИЧ: «Провожу лучший сезон в карьере»

© ФК Сидней

Как сообщает fourfourtwo.com.au, экс-динамовец Милош Нинкович может покинуть «Сидней» по истечению контракта в конце сезона.

Что касается подписания с австралийским клубом нового соглашения, то пока что этот вопрос остается открытым.

«Все спрашивают меня о том, уйду я из «Сиднея» или нет, но мой контракт заканчивается только через полгода. Сейчас я просто хочу играть в футбол и помочь своей команде выиграть титул. О подписании нового контракта я буду думать после окончания сезона», - говорит сербский футболист.

Во время межсезонья по Нинковичу было выгодное в финансовом плане предложения от клуба из Восточной Азии, но «Сидней» его отклонил.

«Это был непростой момент. Мне было трудно собраться после того, как клуб отклонил это предложение, но я оставил все это позади и сосредоточился на своей игре, чтобы показывать на поле свой максимум».

«Являюсь ли я лучшим игроком чемпионата Австралии на данный момент? Не думаю. Я показываю хороший футбол, но здесь достаточно сильных игроков. Возможно, сейчас я провожу свой лучший сезон в карьере. Не помню, когда в 13-ти матчах я бы отдал 7 передач и забил 7 мячей. Но этого мне удалось достичь только потому, что наша команда хорошо играет».

Источник — Динамомания

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