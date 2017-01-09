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Барселона не отпустила Месси на церемонию награждения лучшего игрока

Игроки каталонского клуба будут готовиться к матчу в Кубке Испании

  • 09.01.2017 16:17
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Reuters
© Reuters

Каталонская «Барселона» не отпустила своих игроков на церемонию награждения лучшего футболиста мира по версии ФИФА, а также игроков, которые попали в сборную года.

Лионель Месси, а также Иньеста, Суарес и Пике не приедут в Цюрих на гала-вечер.

«Барселона» мотивировала свое решение тем, что игрокам необходимо готовиться к ответному матчу Кубка Испании против «Атлетика». Отметим, что первый матч каталонцы проиграли 1:2.

Источник — Sport.ua

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