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Девича не будет в Ростове

Экс-форвард «Рубина» не полетел с клубом на сборы

  • 09.01.2017 14:13
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kazanfirst.ru. Марко Девич
© kazanfirst.ru. Марко Девич
Экс-нападающий сборной Украины Марко Девич не будет участвовать в сборах «Ростова». Ранее появились слухи о том, что форвард полетел вместе с ростовчанами на сборы в ОАЭ. Однако, эту информацию опровергла пресс-служба ростовского клуба.
 
Напомним, что Девич стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Рубином». 

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