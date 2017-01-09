Девича не будет в Ростове

© kazanfirst.ru. Марко Девич

Экс-нападающий сборной Украины Марко Девич не будет участвовать в сборах «Ростова». Ранее появились слухи о том, что форвард полетел вместе с ростовчанами на сборы в ОАЭ. Однако, эту информацию опровергла пресс-служба ростовского клуба.

Напомним, что Девич стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Рубином».

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