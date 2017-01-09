Шабанов может перейти в Карпаты

По информации источника, генеральный директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий провел встречу с игроком «Волыни» Артемом Шабановым перед Рождеством. О результатах встречи не сообщается.
Ранее была информация, что Шабанов может покинуть «Волынь», расторгнув контракт с клубом.
Источник — Спортивка
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