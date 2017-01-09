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Рикарду Карвалью перебрался в Китай

Экс-защитник «Монако» подписал контракт с «Шанхай СИПГ»

  • 09.01.2017 13:29
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38-летний Карвалью, который летом прошлого года в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы, стал игроком «Шанхай СИПГ», главным тренером которого является его соотечественник Андре Виллаш-Боаш.

Последним клубом Карвалью был «Монако», который не стал продлевать контракт с опытным защитником. Помимо «Монако» Карвалью выступал за «Порту», «Челси» и «Реал». В активе футболиста 89 матчей за сборную страны.

Отметим, что в этом клубе выступают Халк, Оскар и Одил Ахмедов.

 

 

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