Рикарду Карвалью перебрался в Китай

38-летний Карвалью, который летом прошлого года в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы, стал игроком «Шанхай СИПГ», главным тренером которого является его соотечественник Андре Виллаш-Боаш.



Последним клубом Карвалью был «Монако», который не стал продлевать контракт с опытным защитником. Помимо «Монако» Карвалью выступал за «Порту», «Челси» и «Реал». В активе футболиста 89 матчей за сборную страны.

Отметим, что в этом клубе выступают Халк, Оскар и Одил Ахмедов.

Done deal! #ACL2017 hopefuls #ShanghaiSIPG have signed former @ChelseaFC and @realmadrid defender Ricardo Carvalho! pic.twitter.com/wkJTsn6CCO