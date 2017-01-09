Барселона ведет переговоры о продлении контракта с Ракитичем

© goal.com. Иван Ракитич

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Иван Ракитич близок к переходу в «Манчестер Сити».

«Могу только сказать, что в настоящее время ведем переговоры о продлении контракта с Ракитичем», — сказал Местре.

Действующее соглашение 28-летнего хорвата с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2019 года.

Источник — Marca

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