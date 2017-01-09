Барселона ведет переговоры о продлении контракта с Ракитичем

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Иван Ракитич близок к переходу в «Манчестер Сити».
«Могу только сказать, что в настоящее время ведем переговоры о продлении контракта с Ракитичем», — сказал Местре.
Действующее соглашение 28-летнего хорвата с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2019 года.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.