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Пашаев перейдет в Нефтчи

Защитник «Стали» Павел Пашаев возвращается в Азербайджан

  • 09.01.2017 13:12
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fpl.ua.Павел Пашаев
© fpl.ua.Павел Пашаев

По информации источника, в ближайшее время игрок прибудет на сбор азербайджанского клуба и подпишет контракт на полтора года.

Ранее Пашаев, который имеет азербайджанское гражданство, выступал за «Габалу».

В текущем сезоне защитник сыграл за «Сталь» 16 матчей в УПЛ. 

Источник — Azerisport.com

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