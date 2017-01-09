Пашаев перейдет в Нефтчи

© fpl.ua.Павел Пашаев

По информации источника, в ближайшее время игрок прибудет на сбор азербайджанского клуба и подпишет контракт на полтора года.

Ранее Пашаев, который имеет азербайджанское гражданство, выступал за «Габалу».

В текущем сезоне защитник сыграл за «Сталь» 16 матчей в УПЛ.

Источник — Azerisport.com

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