Пашаев перейдет в Нефтчи

По информации источника, в ближайшее время игрок прибудет на сбор азербайджанского клуба и подпишет контракт на полтора года.
Ранее Пашаев, который имеет азербайджанское гражданство, выступал за «Габалу».
В текущем сезоне защитник сыграл за «Сталь» 16 матчей в УПЛ.
Источник — Azerisport.com
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