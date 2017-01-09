Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ИНФАНТИНО: Новый формат чемпионата мира более привлекателен финансово

Президент ФИФА твердо намерен увеличить количество участников чемпионата мира

  • 09.01.2017 12:42
  • 249 просмотров
  • 0 комментария
Метки
reuters.Джани Инфантино
© reuters.Джани Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал возможное увеличение количества команд на чемпионате мира.

«Новый формат чемпионата мира будет более привлекательным для участников с точки зрения финансов. В таком случае будет играть большую роль спортивная составляющая, поскольку каждый матч станет очень важным. Данный формат станет толчком для развития футбола и повышения интереса к нему во всем мире», — считает президент ФИФА.

Напомним, в ближайший вторник, 10 января, ФИФА планирует принять решение о расширении числа участников финальной части чемпионатов мира до 48 команд. Подобное решение было принято на собрании всех континентов стран-членов ФИФА в Швейцарии. Отмечается, что подобное нововведение вступит в силу с Чемпионата Мира 2026, поэтому два ближайших турнира пройдут по прежней схеме с 32 командами.


 

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.