ИНФАНТИНО: Новый формат чемпионата мира более привлекателен финансово

© reuters.Джани Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал возможное увеличение количества команд на чемпионате мира.

«Новый формат чемпионата мира будет более привлекательным для участников с точки зрения финансов. В таком случае будет играть большую роль спортивная составляющая, поскольку каждый матч станет очень важным. Данный формат станет толчком для развития футбола и повышения интереса к нему во всем мире», — считает президент ФИФА.

Напомним, в ближайший вторник, 10 января, ФИФА планирует принять решение о расширении числа участников финальной части чемпионатов мира до 48 команд. Подобное решение было принято на собрании всех континентов стран-членов ФИФА в Швейцарии. Отмечается, что подобное нововведение вступит в силу с Чемпионата Мира 2026, поэтому два ближайших турнира пройдут по прежней схеме с 32 командами.





Источник — ТАСС

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