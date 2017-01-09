«Ракицкий не перейдет в Бешикташ меньше, чем за 30 миллионов евро»

© shakhtar.com. Ярослав Ракицкий

«Шахтер» отказался продавать своего центрального защитника в турецкий клуб меньше, чем за 30 миллионов евро. Об этом идет речь в документе, который выложил в сеть турецкий журналист Фират Гюнаев.

В документе за подписью генерального директора горняков Сергея Палкина сообщается, что «Шахтер» не будет рассматривать предложения по Ракицкому меньше 30 миллионов евро.

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