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«Ракицкий не перейдет в Бешикташ меньше, чем за 30 миллионов евро»

Турецкий журналист опубликовал ответ «Шахтера» запрос о трансфере

  • 09.01.2017 12:28
  • 1320 просмотров
  • 6 комментария
Метки
shakhtar.com. Ярослав Ракицкий
© shakhtar.com. Ярослав Ракицкий

«Шахтер» отказался продавать своего центрального защитника в турецкий клуб меньше, чем за 30 миллионов евро. Об этом идет речь в документе, который выложил в сеть турецкий журналист Фират Гюнаев.

В документе за подписью генерального директора горняков Сергея Палкина сообщается, что «Шахтер» не будет рассматривать предложения по Ракицкому меньше 30 миллионов евро.

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Комментарии
    ding01
    online
      ding01, 09.01.2017 12:34
    +2
    так пусть в китай едет!!!- или даже китайци махали на рака за такие деньги?!!))) 30млн. за Рака это смешно..
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    Вася Форточкин
    Вася Форточкин, 09.01.2017 12:36
    +3
    30млн лир!
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    Юрий Бадеха
      Юрий Бадеха, 09.01.2017 12:43
    +1
    смех в чате только китай отвалит 30 за рака
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    Pavel Yakimovich
      Pavel Yakimovich, 09.01.2017 12:48
    +3
    ding01, 09.01.2017 12:34
    так пусть в китай едет!!!- или даже китайци махали на рака за такие деньги?!!))) 30млн. за Рака это смешно..

    так кроты и не собираются его продавать, но чтоб не доставали постоянно - сказали цену, которая к реальной отношения мало имеет, ну так чисто, на авось...
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    Артем Ильичев
      Артем Ильичев, 09.01.2017 12:53
    -1
    Ждём пока Рак свистнет)
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    grebenkin1
      grebenkin1, 09.01.2017 13:05
    -3
    Эээ...Видимо ошибка.не 30 а 3.И не турки заплатят Шахтеру а наоборот.чтоб только забрали и не возвращали
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