«Ракицкий не перейдет в Бешикташ меньше, чем за 30 миллионов евро»

«Шахтер» отказался продавать своего центрального защитника в турецкий клуб меньше, чем за 30 миллионов евро. Об этом идет речь в документе, который выложил в сеть турецкий журналист Фират Гюнаев.
В документе за подписью генерального директора горняков Сергея Палкина сообщается, что «Шахтер» не будет рассматривать предложения по Ракицкому меньше 30 миллионов евро.
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так кроты и не собираются его продавать, но чтоб не доставали постоянно - сказали цену, которая к реальной отношения мало имеет, ну так чисто, на авось...
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