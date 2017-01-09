Сергей КРИВЦОВ: «В отпуске у каждого есть своя программа занятий»

© shakhtar.com. Сергей Кривцов

– Сергей, до конца отпуска остаются считаные дни. Готов к началу второй части сезона?

– Да, полностью. Отдохнул отлично. Сначала десять дней были на море с женой и детьми. Новый год встретили в Киеве, а 2 января отправились к родителям в Запорожье. Мы во время отпуска всегда стараемся приезжать домой. Важно уделить время родным, ведь мы и так редко видимся. Им очень хочется побыть с внуками. Так что сейчас в Запорожье, скоро будем возвращаться в столицу.



– С кем из команды поддерживаешь связь?

– Со всеми, в основном по телефону. Созванивались, поздравляли друг друга. У нас еще есть группа в Whats App, где обмениваемся фотографиями. А сейчас общаюсь и тренируюсь со знакомыми ребятами из запорожского «Металлурга».



– Уже начал подготовку к сборам?

– Конечно, у каждого есть своя программа занятий. Это очень важно, потому что, если месяц ничего не делать, на сборах потом тяжело набирать кондиции. Лучше держать себя в тонусе.



– Что пожелал себе и команде на Новый год?

– Хочу, чтобы я и моя семья были здоровы – это самое главное в жизни. А что касается «Шахтера», то у меня одно желание – выиграть все титулы, за которые боремся. Впереди еще много матчей, мы должны отдать все силы, чтобы в этом сезоне завоевать золотые медали чемпионата, взять национальный Кубок, конечно, как можно дальше пройти в Лиге Европы.

Источник — ФК Шахтер

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