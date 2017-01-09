Зенит предложил Тимощуку контракт на полтора года в тренерский штаб

© Сегодня Спорт. Анатолий Тимощук

По информации источника, несколько дней 37-летний украинец, который должен получить тренерскую лицензию PRO в январе или феврале, находится в Санкт-Петербурге и регулярно общается с руководством клуба.



Переговоры затягиваются из-за вопросов по срокам контракта. «Зенит» предлагает Тимощуку 1,5 года, в то время как экс-полузащитник сине-бело-голубых хочет подписать более длительное соглашение. Существует вероятность, что стороны сойдутся на полутора годах по контракту с опцией продления.



В ноябре прошлого года в СМИ сообщалось, что Тимощук, который покинул «Кайрат» по истечении срока контракта, после матча Лиги Европы «Зенит» – «Маккаби» (2:0) встречался с Луческу.

Источник — Спорт День за Днем

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