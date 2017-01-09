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Зенит предложил Тимощуку контракт на полтора года в тренерский штаб

Питерский клуб продолжает переговоры со своим бывшим капитаном Анатолием Тимощуком

  • 09.01.2017 12:07
  • 873 просмотров
  • 4 комментария
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Сегодня Спорт. Анатолий Тимощук
© Сегодня Спорт. Анатолий Тимощук

По информации источника, несколько дней 37-летний украинец, который должен получить тренерскую лицензию PRO в январе или феврале, находится в Санкт-Петербурге и регулярно общается с руководством клуба.

Переговоры затягиваются из-за вопросов по срокам контракта. «Зенит» предлагает Тимощуку 1,5 года, в то время как экс-полузащитник сине-бело-голубых хочет подписать более длительное соглашение. Существует вероятность, что стороны сойдутся на полутора годах по контракту с опцией продления.

В ноябре прошлого года в СМИ сообщалось, что Тимощук, который покинул «Кайрат» по истечении срока контракта, после матча Лиги Европы «Зенит» – «Маккаби» (2:0) встречался с Луческу.

Источник — Спорт День за Днем

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Комментарии
    Анатолій Семенов
      Анатолій Семенов, 09.01.2017 12:15
    -1
    И кто после этого скажет , что анекдоты взяты не из жизни - " Хоть тушкой ,хоть чучелом ..."
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    ding01
    online
      ding01, 09.01.2017 12:37
    +1
    Ваше слово пане патріот?)))
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    BBB
      BBB, 09.01.2017 12:38
    +2
    Анатолій Семенов, 09.01.2017 12:15
    И кто после этого скажет , что анекдоты взяты не из жизни - " Хоть тушкой ,хоть чучелом ..."
    Только бы все опошлить! Или ты хочешь сказать что Луческу плохой тренер?У него нечему поучится? Для человека,только что получившего тренерскую лицензию это большая удача учится тренерскому искусству у такого тренера как Луческу,входящего в топовый состав мирового или по краней мере европейского тренерского цеха.Ну а то что сам Тимоха является человеком коллектива могут подтвердить и игроки Шахты,Зенита,Баварии да и сборной Украины где он пользовался большим авторитетом! А зависть плохое чувство!!!
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    razamanaz1
      razamanaz1, 09.01.2017 13:03
    +1
    Давай Толян ...собиратель футболок ...дуй в Зенит пока приглашают и никого не слушай . Эти мокрожопые пену со рта пустят , на неделю и забудут . А ты давай может тренером толковым станешь. Игрок не плохой был
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