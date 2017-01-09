Безголевая серия Неймара в Барселоне достигла 11 матчей

© fcbarcelona.cat. Неймар

Безголевая серия 24-летнего бразильца в каталонском клубе достигла 11 матчей. Последний раз Неймар отличался за «Барселону» в официальных играх 19 октября в групповом этапе Лиги чемпионов – против «Манчестер Сити» (4:0).

11 ноября Неймар забил за сборную Бразилии в матче квалификации ЧМ-2018 с Аргентиной (3:0).

В 14 матчах текущего чемпионата Испании на счету Неймара 4 гола и 8 результативных передач.

Источник — Sports.ru

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