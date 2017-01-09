Вольфсбург усилился хавбеком Ренна

Игрок подписал с «Вольфсбургом» контракт сроком до лета 2021 года. Немецкий клуб ориентировочно заплатил «Ренну» за трансфер 24-летнего Нтепа 5 миллионов евро.
Ранее Нтеп три сезона провел в «Осере». В 2015-м году полузащитник дебютировал в сборной Франции, за которую пока сыграл один матч.
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