Вольфсбург усилился хавбеком Ренна

© vfl-wolfsburg.de. Поль-Жорж Нтеп

Игрок подписал с «Вольфсбургом» контракт сроком до лета 2021 года. Немецкий клуб ориентировочно заплатил «Ренну» за трансфер 24-летнего Нтепа 5 миллионов евро.

Ранее Нтеп три сезона провел в «Осере». В 2015-м году полузащитник дебютировал в сборной Франции, за которую пока сыграл один матч.

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