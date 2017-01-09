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Вольфсбург усилился хавбеком Ренна

Полузащитник Ренна Поль-Жорж Нтеп перебрался в Бундеслигу

  • 09.01.2017 11:29
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vfl-wolfsburg.de. Поль-Жорж Нтеп
© vfl-wolfsburg.de. Поль-Жорж Нтеп

Игрок подписал с «Вольфсбургом» контракт сроком до лета 2021 года. Немецкий клуб ориентировочно заплатил «Ренну» за трансфер 24-летнего Нтепа 5 миллионов евро.

Ранее Нтеп три сезона провел в «Осере». В 2015-м году полузащитник дебютировал в сборной Франции, за которую пока сыграл один матч.

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