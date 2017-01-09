Дмитрий РЫЖУК: «Хотел бы остаться в Израиле»

© metalist.ua. Дмитрий Рыжук

Экс-полузащитник «Металлиста» не хочет возвращаться в Украину.

– Мне позвонил агент, который предложил конкретное предложение от израильского клуба. Команда только вылетела из высшего дивизиона, но ставит задачу вернуться в элиту. Лично тренер хотел меня видеть, с этого я решил поехать посмотреть. В конце остался всем доволен.

– Сколько матчей сыграли за израильский клуб?

– Сыграл во всех играх «Хапоэля», это около 20 игр, и забил 4 мяча. Сейчас только начался второй круг.

– Какие планы на будущее?

– Контракт рассчитан на один год, если выйдем в элиту, то продолжу. Хотел бы попробовать свои силы в высшем дивизионе. Уровень чемпионата быстро развивается, в перспективе есть к чему идти.

– Хотели бы вернуться в Украину?

– Хотел бы однозначно задержаться в Израиле, так как в Украине сейчас большой регресс. В чемпионате интрига трех команд. И с финансовой стороны большие проблемы. Я был 1,5 года в «Металлисте». После этого и решился, что нужно что-то менять.

– За 1,5 года в «Металлисте», сколько раз получили заработную плату?

– Не помню точно, но очень-очень мало.

– Почему не получилось подписать контракт с «Карпатами» и «Динамо» Минск?

– О возможности перехода в «Динамо» и «Карпаты» сложилась целая история. В «Динамо», вроде бы, все остались довольны, но пошли изменения тренерского штаба и в результате ничего не получилось. В «Карпатах» тоже была не ясна ситуация. За месяц три тренера сменилось, поэтому сложно сказать, кто именно принимал решение.

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