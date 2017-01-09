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Шмейхель – лучший игрок Дании 2016 года

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель стал лучшим в своей стране

  • 09.01.2017 10:42
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championat/com. Каспер Шмейхель
© championat/com. Каспер Шмейхель

«Я очень горд и счастлив, потому что был признан лучшим футболистом Дании», — написал Шмейхель в своем Twitter.

30-летний голкипер сборной Дании впервые удостоился этой награды. Последние три года лучшим футболистом Дании признавался полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен.

Напомним, в составе «Лестера» Шмейхель стал чемпионом Англии сезона-2015/16.

 

 

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