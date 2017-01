Шмейхель – лучший игрок Дании 2016 года

«Я очень горд и счастлив, потому что был признан лучшим футболистом Дании», — написал Шмейхель в своем Twitter.

30-летний голкипер сборной Дании впервые удостоился этой награды. Последние три года лучшим футболистом Дании признавался полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен.

Напомним, в составе «Лестера» Шмейхель стал чемпионом Англии сезона-2015/16.

Very proud & happy to be named the Danish PFA Player of the Year for 2016 🏆#Sport2016 pic.twitter.com/0htWXnhB3F