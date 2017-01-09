Шмейхель – лучший игрок Дании 2016 года

Неужели вы правда лучше жить стали?

ТелоВлаптях, обманюють якраз вас, уже який рік, а майдан показав що УкраїнськийНарод в любий моме...

Спасибо, Андрей, за классную игру. Не всегда всё получалось, но часто ты был просто герой. Продол...

Что-бы это понять, надо от каструли избавиться!!! А это не каждому дано, надо к мозгоправу обращ...

Зачем вы Россию не любите? Вы хотя бы сейчас поймите, как вас обманули на Майдане.