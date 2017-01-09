ФИФА расширит количество участников чемпионата мира до 48 команд

Во вторник, 10-го января, в швейцарском Цюрихе состоится заседание, на котором будет рассмотрено изменение формата чемпионата мира по футболу.
Предлагается задействовать в финальной части соревнований 48 команд, которые будут разделены на 16 групп по три сборной в каждой. Из каждой группы будет выходить две команды.
Гарантированные места на чемпионате мира будут распределены следующим образом:
Европа — 16 команд-участниц
Африка — 9,5
Азия — 8,5
Южная Америка — 6,5
Центральная и Северная Америка — 6,5
Океания — 1
Дробное число говорит о том, что к целому количеству команд-участниц от континента может добавиться еще одна, если ей удастся выиграть в матчах плей-офф межконтинентального отбора.
Стоит отметить, что такой формат может быть воплощен в жизнь не раньше мундиаля 2026 года. Следующие два форума пройдут по прежней системе с 32 сборными.
Источник — Globo
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