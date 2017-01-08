Барселона вырывает ничью у Вильярреала на Эль-Мадригал

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К очному поединку «Вильярреал» и «Барселона» подошли на лидирующих позициях испанской Примеры. Перед 17-м туром «Желтая субмарина» занимала четвертую позицию, а «блаугранас» располагались на второй строчке. Учитывая то, что конкуренты встречающихся в заключительном матче тура команд синхронно одержали победы, обоим коллективам необходимо было достижение максимального результата.



Новый год для сегодняшних соперников начался с кубковых матчей 1/8 финала. Подопечные Луиса Энрике противостояли в Бильбао «Атлетику» и проиграли со счетом 1:2, причем баски удержали победу вдевятером после двух удалений. Не сложилась стартовая встреча 2017-го и для «Вильярреала», который в гостевом поединке проиграл «Сосьедаду» (1:3).



Команде Франа Эскрибы, кроме залечивающих травмы Роберто Сольдадо и Дениса Черышева, не мог помочь конголезец Седрик Бакамбу, готовящийся в составе своей сборной к Кубку африканских наций. Зато вернулись в строй Бруно Сориано и Виктор Руис. Каталонцы же подошли к встрече в полной боевой готовности и с целью завоевать полновесные три очка на «Эль-Мадригале». Бросалось в глаза лишь отсутствие в заявке «блаугранас» хорватского полузащитника Ивана Ракитича.



Начало поединка порадовало болельщиков обоюдоострым атакующим футболом. Шанс на быстрое взятие ворот имели оба соперника, но после заброса Месси Неймар не сумел пробить голкипера, а Дос Сантос с лёта метров с десяти отправил мяч выше цели. Каталонцы проводили позиционные атаки и проникающими передачами пытались вскрыть оборону хозяев поля. Подопечные Эскрибы, в свою очередь, при малейшей же возможности организовывали быстрые контрвыпады.



Первый тайм не изобиловал голевыми возможностями, но происходящее на футбольном газоне скучным точно не было. «Желтая субмарина» уверенно оборонялась и при этом держала в напряжении оппонентов: быстрые забеги Сансоне и Пато таили в себе угрозу. Перед перерывом «Барса» едва не повела в счете. Сначала после углового бил Месси, а затем с линии штрафной стрельнул Суарес. В обоих эпизодах надежно сыграл Серхио Асенхо.



С началом второй половины встречи гости взяли мяч под контроль, но первая же атака «Вильярреала» закончилась неприятностями для каталонцев. После передачи Пато Сальсоне, справа ворвавшийся в штрафную, точно пробил в дальний угол. Подопечные Энрике продолжали гнуть свою линию, осаждая владения «Желтой субмарины». Хозяева поля сконцентрировались на обороне и делали это вполне успешно.



В середине второго тайма футболисты «Барселоны» усилили давление и едва не отыгрались. Арбитр обязан был ставить пенальти, когда после удара Месси мяч попал в вытянутую руку Бруно Сориано. Уже в следующей атаке никто из «подводников» не помешал Лионелю отправить мяч в ворота, но «Вильярреал» спасла штанга. Вскоре пенальти у арбитра требовали уже подопечные Эскрибы, когда мяч попал в руку Маскерано.



В конце матча «Вильярреал» уже не помышлял о контригре, оберегая минимальное преимущество. Спас «Барселону» тот, кому и следовало это сделать – её лидер. Месси заработал штрафной напротив ворот Асенхо и безукоризненно его исполнил. Голкипер лишь взглядом проводил мяч, влетающий в «девятку». Каталонцы попытались вырвать победу, но времени оставалось слишком мало. На последней компенсированной минуте за грубую игру второе предупреждение получил Хауме Коста. Навес со штрафного из центра поля ничем позитивным для гостей не закончился.



Результат поединка вряд ли устроил кого-то из соперников. «Барселона» после сегодняшней ничьей оказалась на третьем месте, а «Вильярреал» вполне мог рассчитывать на победу в матче с грозным оппонентом.





«Вильярреал» - «Барселона» - 1:1 (0:0)

Никола Сансоне, 50 - Лионель Месси, 90 «Вильярреал»: Серхио Асенхо, Матео Мусаккио (Альваро Гонсалес Соберон, '87), Виктор Руис, Марио Гаспар, Хауме Коста, Бруно Сориано, Джонатан Дос Сантос, Ману Тригерос, Роберто Сориано (Родриго Эрнандес, '83), Никола Сансоне, Алешандре Пато (Самуэль Кастильехо, '76) «Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Хавьер Маскерано, Андрес Иниеста, Люка Динье (Арда Туран, '71), Андре Гомеш (Денис Суарес, '68), Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар Хауме Коста, 70. Никола Сансоне, 78. - Серхи Роберто, 78. Жерар Пике, 83. Хауме Коста, 90+4 - второе предупреждение.





Удары (в створ): 4 (3) - 14 (7)

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ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Автор — Тишура Александр, Sport.ua

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