Малага без Бойко проиграла Сельте

Чемпионат Испании. 17-й тур
«Сельта» – «Малага» – 3:1
Голы: 1:0 – 7 Аспас, 2:0 – 60 Васс, 3:0 – 73 Фонтас, 3:1 – 86, автогол Васс.
«Сельта» – Бланко, Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс, Радоя (Гомес, 85), Диас, Бонгонда (Систо, 70), Аспас, Гвидетти (Диоп, 64).
«Малага» – Камени, Вильянуэва, Торрес (Льоренте, 12), Росалес, Форнальс (Аньор, 56), Хуан Карлос, Ресио, Камачо, Чори Кастро (Хони Родригес, 79), Сандро Рамирес, Сантос.
Предупреждения: Форнальс (29), Ресио (49), Камачо (77), Гомес (85), Хуан Карлос (90).
Источник — Sport.ua
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