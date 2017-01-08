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Агент Зозули: «Романа вынуждают согласиться на переход в ПАОК»

Владимир Кузьменко прокомментировал решение тренерского штаба не включать украинца в заявку

  • 08.01.2017 21:31
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ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля

Футбольный агент Романа Зозули Владимир Кузьменко рассказал о ситуации с возможным уходом украинского форварда из «Бетиса» во время зимнего трансферного окна.

«Я зол на «Бетис» не только потому, что Рома не попал сегодня в заявку на игру с «Леганесом». Я зол и на те обещания и красивые слова, которые говорили не только нам и игроку на презентации для прессы, об этом есть видео.

Возникает вопрос: «Почему тренер «Бетиса» не доверяет Роману? Почему Зозуля не попадает даже в заявку на матч?». Это давление на игрока, чтобы он согласился перейти в аренду в тот клуб, на котором настаивает Виктор Санчес? В чем же он так заинтересован? У Ромы вообще ни в команде, ни в клубе, ни с кем не было конфликтов. Я и сам удивляюсь, как этот парень с его характером все это терпит и упорно тренируется.

С наставником «Бетиса» никто не разговаривал, но он сам почему-то вечно твердит Роме про ПАОК. Назревает еще один вопрос: почему он не занимается своим делом, чтобы давать возможность всем ребятам показать себя? Что касается других клубов — на данный момент конкретных предложений, которые бы заинтересовали Зозулю в уходе из «Бетиса», не было», — сказал Кузьменко.

Источник — Footboom

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