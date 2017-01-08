Гол Карлоса Бакки приносит Милану победу над Кальяри

Чемпионат Италии. 19-й тур
«Милан» – «Кальяри» – 1:0
Гол: 1:0 – 88 Бакка.
«Милан» – Доннарумма, Палетта, Де Шильо, Абате (Антонелли, 27), Романьоли, Бонавентура (Бертолаччи, 65), Локателли, Пашалич (Лападула, 79), Сусо, Ньянг, Бакка.
«Кальяри» – Биттенкур, Чеппителли, Капуано, Пизакане, Алвеш, Исла, Ди Дженнаро, Барелла, Дессена (Джаннетти, 90), Фариас (Жоао Педро, 78), Сау (Боррьелло, 73).
Удаление: Алвеш (90+4).
Источник — Sport.ua
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