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Гол Карлоса Бакки приносит Милану победу над Кальяри

Колумбийский форвард отличился на 88-й минуте матча

  • 08.01.2017 21:06
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foxsports.com.au. Карлос Бакка
© foxsports.com.au. Карлос Бакка

Чемпионат Италии. 19-й тур

«Милан» – «Кальяри» – 1:0
Гол: 1:0 – 88 Бакка.

«Милан» – Доннарумма, Палетта, Де Шильо, Абате (Антонелли, 27), Романьоли, Бонавентура (Бертолаччи, 65), Локателли, Пашалич (Лападула, 79), Сусо, Ньянг, Бакка.
«Кальяри» – Биттенкур, Чеппителли, Капуано, Пизакане, Алвеш, Исла, Ди Дженнаро, Барелла, Дессена (Джаннетти, 90), Фариас (Жоао Педро, 78), Сау (Боррьелло, 73).

Удаление: Алвеш (90+4).

Источник — Sport.ua

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