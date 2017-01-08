У Будковкого есть предложения от топ-клубов России

Футбольный агент Вадим Шаблий оценил возможность трансфера защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в питерский «Зенит», как близкую к нулевой.
«Думаю, это уже не актуально. Разговоры были, но уже давно. На данный момент из России конкретных предложений нет», - прокомментировал ситуацию Шаблий.
Также футбольный агент рассказал о статусе Филиппа Будковского в махачкалинском «Анжи».
«На данный момент он остается игроком «Анжи», а дальше посмотрим. Думаю, Филипп неплохо отыграл последние шесть месяцев, так что интерес к нему есть. Им постоянно интересуются, но с той же «Уфой» до конкретных разговоров не доходило. Есть интерес и со стороны топ-клубов России, но, опять же, до конкретики мы не доходили», - добавил Шаблий.
Источник — ТАСС
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