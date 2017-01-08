Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

У Будковкого есть предложения от топ-клубов России

Возможность перехода Ярослава Ракицкого в «Зенит» крайне мала

  • 08.01.2017 20:37
  • 857 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий
© ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Футбольный агент Вадим Шаблий оценил возможность трансфера защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в питерский «Зенит», как близкую к нулевой.

«Думаю, это уже не актуально. Разговоры были, но уже давно. На данный момент из России конкретных предложений нет», - прокомментировал ситуацию Шаблий.

Также футбольный агент рассказал о статусе Филиппа Будковского в махачкалинском «Анжи».

«На данный момент он остается игроком «Анжи», а дальше посмотрим. Думаю, Филипп неплохо отыграл последние шесть месяцев, так что интерес к нему есть. Им постоянно интересуются, но с той же «Уфой» до конкретных разговоров не доходило. Есть интерес и со стороны топ-клубов России, но, опять же, до конкретики мы не доходили», - добавил Шаблий.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    ser_nat
      ser_nat, 08.01.2017 21:01
    0
    Есть интерес...
    Гавно вопрос...
    Но кто-то до кого-то не дорос
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.